L’État sort le chéquier pour sauver La Poste

Services publics

Publié le 23/07/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

L’État va verser 500 millions d’euros pour réduire le déficit de La Poste, en échange du maintien d’un service public présent et de qualité dont l’équilibre financier doit être soutenu par une nouvelle offre des délais de distribution. Une nouvelle gamme tarifaire va être créée pour les plis moins urgents.

La Poste va mal et en l’absence de toute réforme, le déficit pourrait atteindre « 1 milliard d’euros par an », affirment les conseillers de Bercy. L’État va donc verser une compensation au titre des années 2021 et 2022, à condition que la société s’engage à assurer un service public de qualité, plus fréquent et plus présent. Des consultations s’ouvriront en septembre, avec l’association des maires de France (AMF).

En janvier 2018, l’État et la Poste s’étaient engagés sur un contrat d’entreprise – courant jusqu’en 2022 – déclinant les engagements du premier pour soutenir la seconde dans les quatre missions que la loi lui confie : la garantie d’un service universel postal de qualité ; le maintien d’un réseau de 17000 points de contact, notamment, en secteur rural ; la mise à ...