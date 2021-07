Le plan Petites Villes de demain s’associe aux commerçants et artisans

Aménagement du territoire

Publié le 23/07/2021 • Par Romain Gaspar

Le ministère de la Cohésion des territoires et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) viennent de signer des conventions de partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie (CCI France) et les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA France) pour associer les commerçants et artisans au plan Petites villes de demain.

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et le ministère de la Cohésion des territoires ont signé des conventions de partenariat dans le cadre du plan Petites Villes de demain avec les chambres de commerce et d’industrie (CCI France) et les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA France), le 13 et 20 juillet 2021. « L’attractivité territoriale ne peut se concevoir sans l’artisanat et le commerce. Ils font partie de l’identité des centaines, des milliers de petites villes et bourgs-centres qui maillent et structurent le monde rural », a expliqué le secrétaire d’État chargé de la ruralité, Joël Giraud, lors de la signature.

Apporter un appui en ingénierie

Concrètement, les conventions avec CCI France et CMA France prévoient notamment de mobiliser les réseaux des CCI et CMA pour qu’ils apportent un appui en ingénierie aux collectivités concernées dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets de revitalisation (réalisation de diagnostics territoriaux, consultation des chefs d’entreprises sur leur projet, mise en réseau des artisans et entreprises…). « Repérer et valoriser les bonnes pratiques dans le club « Petites villes de demain » est essentiel pour les essaimer sur d’autres territoires », témoigne Juliette Auricoste, directrice du programme Petites villes de demain.

CMA France s’est également engagé à prévoir une mention spéciale « Petites villes de demain » décernée lors du 3e prix « Ma Ville, Mon Artisan », qui se tiendra dans le cadre du Salon des maires et des collectivités locales, en novembre prochain (« La Gazette » appartient à Infopro Digital, groupe qui organise le salon). « Cette convention constitue une opportunité de promouvoir un modèle économique local, durable et performant », s’est réjouie Joël Fourny, président de CMA France.

Lancé en octobre 2020 et doté de 3 milliards d’euros, le plan Petites Villes de demain, qui vise à revitaliser les villes de moins de 20 000 habitants, est déjà « un succès » selon Joël Giraud car « loin de l’objectif de départ de plus de 1000 communes sélectionnées, on a atteint 1622 communes ». Et selon le premier point d’étape présenté le 6 juillet par l’ANCT, plus de la moitié des communes sélectionnées du plan ont déjà signé leur convention d’adhésion. « On a dépassé les 900 signatures. L’objectif est que toutes les conventions soient signées à la rentrée », précise Juliette Auricoste.

La Gazette n’a toutefois pu consulter que la convention de partenariat avec CCI France, celle avec CMA France étant couverte, selon le secrétariat d’Etat à la ruralité, par une clause de confidentialité. La rédaction de la Gazette regrette ce manque de transparence sur un document qui devrait être public et l’impossibilité de vérifier le contenu exact de la convention.