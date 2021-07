Plantes invasives : un état des lieux inquiétant

38 millions d’euros par an en France, c’est le coût de la pullulation de certaines espèces exotiques, pointe la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prolifération des plantes invasives et les moyens pour endiguer cette situation, qui a rendu son rapport le 21 juillet.

Le phénomène ne cesse de s’amplifier ! La jussie à grandes fleurs, la renouée du Japon, le robinier ou faux acacia, sont parmi les plantes invasives les plus connues. Mais il y en a beaucoup d’autres : on compte six espèces de plus tous les dix ans depuis 1979, dans chaque département métropolitain ! Une mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prolifération des plantes invasives et les moyens pour endiguer cette situation, créée le 4 novembre 2020, a réalisé un état des lieux précis de la situation en France. Son rapport (1) publié mercredi 21 juillet, est pour le moins alarmant. Les deux rapporteurs, Nadia Essayan ...