SDIS : le système d’alerte commun NexSIS 18-112 entre en vigueur

Sécurité civile

Publié le 23/07/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret publié au JO du 23 juillet prévoit la mise en place d’un système d’information et de commandement unifié des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile, nommé « NexSIS 18-112 ».

Ce système vise à d’offrir à la population un service de qualité pour le traitement des alertes reçues au travers des numéros d’appel d’urgence 18 et 112 et la gestion opérationnelle des moyens de secours, une capacité nationale de coordination opérationnelle de l’activité de sécurité civile et de gestion des crises, une interopérabilité avec les systèmes d’information des organismes publics et privés concourant à la sécurité civile, notamment les dispositifs de traitement des alertes des services de sécurité publique et de santé, une capacité d’entraide entre les services d’incendie et de secours, ainsi que des fonctionnalités permettant de garantir l’échange, le partage et la conservation des données dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité.

La réalisation et la gestion de ce système d’information entrent dans le périmètre des missions d’intérêt général confiées à l’Agence du numérique de la sécurité civile.