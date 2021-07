Propagande électorale : les sénateurs pointent des « défaillances en chaîne »

Elections

Publié le 22/07/2021 • Par Romain Gaspar • dans : Actu juridique, France

Les sénateurs de la commission des lois ont dévoilé, jeudi 22 juillet 2021, leur rapport sur les dysfonctionnements dans l’acheminement de la propagande électorale. Ils dénoncent un "fiasco sans précédent" et pointent la responsabilité du ministère de l’Intérieur et du prestataire Adrexo dans les défaillances en chaîne.

« Le récit des semaines qui ont précédé les élections départementales et régionales 2021 ressemble à une chronique d’un désastre annoncé », tacle d’emblée, jeudi 22 juillet, François-Noël Buffet, président (LR) de la commission des lois du Sénat et rapporteur de la mission d’information sur les dysfonctionnements dans l’acheminement de la propagande électorale.

« Fiasco sans précédent »

Les sénateurs de la commission des lois, qui dévoilaient lors d’une conférence de presse les conclusions de leur rapport, ont dénoncé le « fiasco sans précédent » de la distribution de la propagande électorale lors des élections départementales et régionales.

