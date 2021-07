Lille conclut un pacte bas carbone avec 100 partenaires du bâtiment

Neutralité carbone

Plus de 100 acteurs de la construction, de l'aménagement et de la rénovation ont signé fin juin avec la ville de Lille le Pacte Lille bas carbone. Ils s'engagent à respecter pour tous leurs projets résidentiels et tertiaires, publics et privés, de construction, d'aménagement et de rénovation une série d'exigences destinées à réduire l'impact de ces opérations sur le climat, l'environnement et la santé.

Energie - air - climat