Relance de la construction de logements : les premières pistes de la commission Rebsamen

Publié le 22/07/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

François Rebsamen, le président de la commission pour la relance de la construction durable, a présenté le 20 juillet les premières propositions pour lever les freins à la construction de logements.

Le 17 mai dernier, le Premier ministre Jean Castex annonçait une série de mesures pour relancer la construction de logements, actuellement à un niveau que l’on n’avait pas vu depuis une quinzaine d’années. Des mesures assorties d’une enveloppe d’un milliard d’euros. Et d’une commission, chargée d’identifier les freins à la construction de logements, présidée par François Rebsamen, maire et président (PS) de Dijon Métropole.

Elle est composée de représentants des villes et intercommunalités, comme la maire de Rennes, Nathalie Apperé (PS), Pia Imbs (SE), la présidente de l’Eurométropole de Strabsourg, Catherine Vautrin (LR), la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, de parlementaires, et de représentants des fédérations professionnelles.

Le 20 juillet, François Rebsamen a présenté un pré-rapport de la Commission pour la relance de la construction durable, avant le rapport définitif attendu pour septembre. Des premières solutions ont été évoquées par le maire de Dijon, évoquées par le quotidien Le Monde.

Soutenir les maires bâtisseurs

Il estime tout d’abord qu’il faut apporter des soutiens financiers aux

