« L’emprise des marchés financiers se renforce par la contrainte budgétaire »

[Entretien] Finances

Publié le 05/08/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Chercheur du CNRS rattaché à l’université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, Ludovic Halbert analyse au sein du LATTS (Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés), la manière dont l’environnement construit et les politiques urbaines sont financés. Un de ses principaux axes de recherche porte sur l’observation du renouvellement des circuits de financement de l’immobilier d’entreprise et résidentiel, mais aussi des infrastructures publiques, avec une place croissante des marchés financiers.

Quels sont les circuits de financement de ce que vous appelez l’« environnement urbain construit » ?

Dans l’immobilier locatif par exemple, on peut distinguer plusieurs circuits de financement institutionnalisés. Le premier bénéficie au logement social et est régulé par la puissance publique via la collecte d’épargne sur le Livret A : c’est l’État qui fixe le taux d’intérêt pour les épargnants et le coût des prêts aux bailleurs sociaux. Le deuxième repose sur la défiscalisation : l’État solvabilise l’investissement locatif via des exonérations fiscales, qui bénéficient avant tout aux ménages aisés et très aisés. Ce circuit est sélectif socialement et spatialement : il conduit à financer des petits logements destinés à une population jugée suffisamment solvable, par exemple les étudiants ...

