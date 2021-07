Accueil

Un guide sur l'éducation artistique et culturelle au collège et au lycée

Publié le 22/07/2021

L’Iddac, l’agence culturelle de Gironde, a mis en ligne un guide sur l’éducation artistique et culturelle au collège et au lycée. Un document réalisé avec le Réseau médiation, constitué avec 35 scènes, communes, intercos et associations de Gironde engagées dans le rapprochement des publics et des artistes.