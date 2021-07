Agences de l’eau : le projet de réforme des redevances pénalise les collectivités

Eau/Assainissement

Le ministère de la Transition écologique tente d’intégrer dans le projet de loi de finances 2022 une réforme des redevances des agences de l’eau. Mais l’AMF et la FNCCR plaident pour un report d’un an. Il permettrait de bâtir un projet concerté, moins complexe à gérer par les collectivités et rééquilibrant les contributions des différents usagers de l’eau et de la biodiversité au budget des agences.

