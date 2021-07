Les pistes des DG d’intercos pour réanimer la démocratie

Elections

Publié le 22/07/2021 • Par Guillaume Doyen • dans : France

Comment redonner du souffle à la démocratie locale, meurtrie par un taux d'abstention spectaculaire aux départementales et aux régionales ? Nous avons posé la questions aux cadres des intercos de l'ADGCF qui, début juillet, lors de leurs Universités d'été, se sont penchés sur cet épineux dossier.

La baisse de la participation aux élections locales s’inscrit dans une tendance longue, que le crash démocratique de juin a brutalement accéléré. Mais en déterminer les causes relève encore de l’exercice de haute voltige. Tout au plus, reconnaissent les DG d’intercos, peut-on, pour l’instant, poser des hypothèses, et formuler quelques propositions.

« Qu’on aille voter ou pas, cela ne change rien : j’ai l’impression d’entendre tout le temps la même musique chez les électeurs, témoigne Yvonic Ramis, le nouveau président de l’ADGCF, et DGS mutualisé de la ville et de l’agglo de Moulins (Allier). Nous sommes dans un mode de vue hyperconsumériste, marqué notamment par l’essor de l’achat à distance. Est-ce que le simple acte ...

