Culture : les élus ruraux veulent du sur-mesure

[Avignon 2021] Politiques culturelles

Publié le 22/07/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

A l’occasion du Festival d’Avignon, la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC) et l’Association des maires ruraux de France (AMRF) ont échangé sur « le dynamisme » de la ruralité en matière de culture. Avec, à la clef, la recherche de pistes pour le développer.

Etat et collectivités locales

« Cela fait dix ans que l’AMRF et la FNCC constatent la richesse culturelle de la ruralité et la nécessité de sa meilleure prise en compte dans les politiques publiques », ont rappelé les deux associations dans le programme du débat qu’elles ont organisé le 17 juillet en marge du Festival d’Avignon. Un constat fait au fil d’une convention de partenariat signée en 2011. Aujourd’hui, les deux associations estiment que l’heure est venue, non seulement de mettre à jour ce document, mais aussi de faire bouger les lignes en matière de structuration des politiques publiques.

Coopération culturelle : les leçons de la crise sanitaire

Un agenda rural qui se fait attendre

En 2019, à la faveur d’une journée intitulée « la culture au cœur du village, l’AMRF avait fait valoir la réalité de la ...

