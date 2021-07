François-Xavier Devetter : « Le temps de travail ne se résume pas à un nombre d’heures »

INTERVIEW 1 607 HEURES

Publié le 28/07/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Professeur à l’université de Lille et auteur de l'ouvrage "Le temps de travail des agents publics : un régime temporel spécifique ?", le socioéconomiste François-Xavier Devetter interroge la pertinence d’une application des 1 607 heures fondée sur le seul calcul comptable du temps de travail.

Vous avez développé dans vos travaux (1) l’idée que le temps de travail des fonctionnaires appartenait à un régime temporel spécifique. Quels en sont les principaux ressorts ?

Il est extrêmement simpliste de résumer la notion du temps de travail à un calcul se limitant à un nombre de minutes ou d’heures. Ce qui importe, c’est la notion de disponibilité temporelle. Celle-ci recouvre la durée de travail, la localisation, l’imprévisibilité des horaires et la maîtrise de ces horaires. C’est ce qui aura plus ou moins d’impact sur la vie sociale. Si les agents publics travaillent un peu moins que les salariés du privé, ils sont soumis à des contraintes temporelles plus imprévisibles, avec des activités de nuit ou le week-end. Être en interaction toute la journée avec des usagers est une charge ...

