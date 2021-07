PRIX TERRITORIAUX GAZETTE DES COMMUNES/GMF

Qioz : une plateforme d’apprentissage des langues ludique et qualifiante La région propose aux Franciliens un site et une application mobile pour améliorer gratuitement leurs pratiques linguistiques, de façon innovante, avec des milliers de contenus multimédias en V.O.

[LAURÉAT DU PRIX GMF] Apprendre les langues peut être rébarbatif… Mais c’est souvent indispensable, notamment sur le plan professionnel. L’Île-de-France, qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, souhaite devenir une « région multilingue » d’ici 2022.

Pour améliorer les compétences linguistiques des Franciliens, la Région a conçu Qioz, un outil d’apprentissage innovant très ludique, qui mêle de nombreux contenus multimédias en version originale, actualisés chaque semaine : extraits de films récents (plus de 1 500), séries, reportages, jeux, clips musicaux… La variété des sources et la répétition des exercices facilitent l’acquisition du vocabulaire et de la grammaire, à travers des parcours personnalisés.

Un coach virtuel guide l’internaute ; il adapte ses exercices (niveau, centres d’intérêts, objectifs personnels ou professionnels…), le motive et accompagne sa progression. Impossible, en effet, de changer de niveau sans faire ses preuves.

Disponible gratuitement en allemand, anglais, espagnol, portugais et français langues étrangères, Qioz s’adresse aux Franciliens de plus de 15 ans. Le dispositif peut être utilisé gracieusement par les établissements d’enseignement et de formation pour parfaire leur offre de formation à distance.

ET AUJOURD’HUI ?

« Alors que les formes d’apprentissage sont souvent trop encadrées et inadaptées au rythme et aux difficultés de chacun, la plateforme est simple, accessible, et propose des programmes sur mesure », se félicite Stéphanie Von Euw, vice-présidente emploi, formation professionnelle et apprentissage à la Région.

L’ambition de Qioz est également de compléter l’offre de formation professionnelle, sans s’y substituer. Le site d’apprentissage continue de s’enrichir, avec de nouveaux modules professionnels : vidéos en anglais pour les métiers de la vente (boulangers, traiteurs, joailliers…), du tourisme (hôtellerie, restauration…), de la sécurité (pompiers, police, sécurité aéroportuaire…), programmes en français langue étrangère destinés aux salariés du BTP… Des professionnels des différents secteurs sont associés de la conception à la mise en ligne des contenus.

« L’objectif est de faciliter l’insertion et la mobilité professionnelle, pour favoriser l’employabilité des Franciliens et nous développons pour cela des partenariats avec les branches professionnelles et les universités », explique Stéphanie Von Euw. La formation Qioz est qualifiante, des tests permettent d’obtenir une attestation de niveau téléchargeable, conforme à l’échelle CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues), à faire valoir auprès des employeurs.

Le conseil régional a revu son offre de formation en langues pour proposer Qioz à ses agents et il l’a intégré sur les 200 000 tablettes distribuées gratuitement aux élèves de seconde et première des lycées d’Île-de-France. Plus de 160 000 personnes de tous âges et de tous niveaux, provenant de tous les départements d’Île-de-France, utilisent la plateforme ou l’application mobile, dont la moitié une fois par semaine.

La réflexion se poursuit pour proposer d’autres langues.

Implication des agents Le conseil régional a lancé un appel à projet auprès de ses agents pour co-construire le dispositif par une pratique collaborative, lors d’ateliers de «design thinking».

Objectifs : évaluer les attentes des Franciliens sur l’apprentissage des langues et la pertinence des contenus, réfléchir au futur nom de la plateforme… En outre, deux cents agents de la collectivité, appartenant à tous corps de métiers, ont testé l’ergonomie et les parcours d’apprentissage de Qioz, contribuant ainsi à de multiples améliorations avant son lancement.

LANCEMENT : avril 2019 / PUBLIC : les Franciliens de plus de 15 ans

PARTENAIRES : branches professionnelles, formateurs, enseignants, consultants (RH d'entreprises, sécurité, audit, réglementation de la donnée…)

audit, réglementation de la donnée…)

BUDGET : 6 millions d'euros sur 4 ans comprenant la création du site d'apprentissage, l'application mobile, l'animation des réseaux sociaux, des modules débutants et des modules spécifiques à certains secteurs professionnels

l’animation des réseaux sociaux, des modules débutants et des modules spécifiques à certains secteurs

professionnels

CONTACTS : qioz_@iledefrance07.onmicrosoft.com