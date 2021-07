Des millions de gens mal protégés contre le risque incendie

Sécurité civile

Publié le 21/07/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : Actu experts prévention sécurité, France

6 à 7 millions de personnes ne sont pas couvertes par la Défense extérieure contre l’incendie (DECI), dénonce un rapport de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales publié jeudi 8 juillet (1).

« Cela me met une pression folle ! » proteste Pauline Moutonnet maire (sans étiquette) de la commune Les Bottereaux (Eure, 400 hab). C’est mon premier mandat, j’ai découvert que la DECI est le nerf de la guerre des investissements communaux. Elle va engloutir la totalité de notre dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pendant six ans, on n’aura pas d’autres projets ».

Le village s’étend sur 3000 hectares et une trentaine de hameaux dont certains ne compte qu’un bâtiment. « La défense extérieure contre l’incendie (DECI) qui est une compétence propre des maires, est inexistante sur 70 % de notre territoire » s’inquiète l’élue. En clair, s’il y a un feu, les pompiers ne disposent pas de point d’eau identifié pour éteindre les flammes. « Tous les centres d’incendie et de secours ...

