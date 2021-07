Accueil

Résilient, durable, stratégique : construire un achat public de la relance

JOURNÉE DE L’ACHAT PUBLIC

Publié le 20/07/2021 • Par La Rédaction • dans : France

Un rendez-vous inédit, fruit de la rencontre de la Gazette des communes et du Moniteur, pour décrypter l'actualité de la commande publique dans le contexte de la crise sanitaire ! Des conseils de vos experts pour maîtriser les clés d'un droit plus résilient. Des recours aux PME, achat local et durable… mettez en place les stratégies pour stimuler la relance. Une transformation numérique: instaurez les bons process pour faciliter la vie des acheteurs et des fournisseurs.

