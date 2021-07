Journée de l’achat public : toutes les interventions, en vidéo

Accueil

[Conférence - replay] Journée de l'Achat public

Publié le 20/07/2021 • Par La Rédaction • dans : Actu juridique, France

La Journée de l'Achat public, c'est un rendez-vous inédit, fruit de l'expertise des rédactions de la Gazette des communes, du Moniteur et d'achapublic.com, pour décrypter l'actualité de la commande publique dans le contexte de la crise sanitaire ! Retrouvez les analyses et conseils des experts pour maîtriser les clés de l'évolution de la commande publique, et des moyens existants pour la mettre au service de la relance : recours aux PME, achat local et durable, transformation numérique…

