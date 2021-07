La refonte des grilles indiciaires, plus facile à dire qu’à faire ?

Rémunérations

Publié le 26/07/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : France

Annoncé à partir de la rentrée, le « resculptage » des grilles de rémunération semble difficilement faisable avant la fin du quinquennat.

Pas de dégel du point d’indice, mais une promesse : les salaires et le déroulement des carrières des agents vont être repensés. Lors du rendez-vous salarial du 6 juillet, le dernier du quinquennat, Amélie de Montchalin a annoncé la revalorisation d’une partie des catégories C et l’ouverture d’une conférence sociale.

La « structure des rémunérations » sera au menu de cette consultation devant s’étaler de septembre à février 2022 avec les partenaires sociaux. Si les organisations syndicales insistent depuis de nombreuses années sur la nécessité d’une refonte des grilles de rémunération, aujourd’hui à bout de souffle, l’ouverture d’un chantier à quelques mois de la présidentielle fait craindre une réforme peu ambitieuse.

Système illisible et opaque

Assumant de ne pas augmenter la valeur du ...

