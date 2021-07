Après la crise, vigilance orange sur la santé au travail

Risques psychosociaux

Publié le 27/07/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Toute l'actu RH

Surcharge de travail, sentiment d’isolement, voire troubles anxiodépressifs… Des agents, sur site ou en télétravail, ont été – et sont toujours – affectés par la crise sanitaire. Leur retour sur un temps long est à prévoir.

Telle une bombe à retardement, ce n’est qu’après plus d’un an et demi de crise sanitaire que toutes les conséquences de la pandémie sur la santé des agents pourraient se révéler. « La fatigue, la lassitude sont assez fortement ressenties par les agents après plus d’un an de crise sanitaire », observe Florence Carruel, médecin du travail à Noisy-le-Grand (2 000 agents, 68 100 hab., Seine-Saint-Denis) et présidente de l’Association nationale de médecine préventive des personnels territoriaux. Qu’il y ait eu travail sur site ou à distance, les sentiments d’isolement, de surcharge et d’augmentation du stress étaient bien là. Résultats : 30 % des salariés et des agents publics ont augmenté leur consommation de tabac, 30 % leur usage de cigarette électronique et 20 % leur consommation de psychotropes, selon une enquête commandée par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) publiée le 19 novembre 2020.

Troubles en hausse

Parmi les ...

