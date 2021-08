« La performance énergétique doit pouvoir s’appuyer sur les occupants »

Le ministère de la Transition écologique veut donner plus d'ampleur au label bas carbone, qui permet aux collectivités et aux entreprises de financer des projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre. ...

Notre sélection de textes officiels et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiés par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 19 et le 26 août 2021. ...