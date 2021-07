Des doctorants recrutés pour atteindre le zéro déchet

Emploi

En Gironde, afin de favoriser la prévention des déchets, le Smicval recourt à des doctorants en sciences humaines.

[Smicval, Gironde, 256 agents, 138 communes, 200 000 hab.] Le Smicval a recruté plusieurs agents au profil « sciences humaines », pour, selon son DGS , Nicolas Sénéchau, « comprendre les difficultés, freins intellectuels, leviers de comportement et favoriser ainsi la prévention des déchets ».

Début 2019, Stéphanie Couvreur était ainsi recrutée comme « influenceuse zero waste », pour « zéro déchet ». Spécialisée dans « l’intelligence collective » et à la tête d’une équipe « fabrique zero waste » de sept agents constituée au sein du Smicval, la contractuelle travaille à faire changer les comportements par la démocratie participative. Son propre réseau a permis de recruter une cheffe d’innovation démocratique, issue de Sciences-po, comme contractuelle pour trois ans afin de réaliser des projets expérimentaux de coconstruction en novembre 2020, et un doctorant sociologue en octobre 2020, pour comprendre et agir sur les inégalités sociales et de genre dans le zéro déchet. Un recrutement effectué dans le cadre du dispositif aidé Cifre et par le biais de la plateforme « 1000doctorants.hesam.eu » qui met en relation acteurs publics ou associatifs et doctorants.

Parcours préétabli

« Nous y avons publié une annonce et signé une convention entre le Smicval, l’université de Bordeaux et l’Association nationale de la recherche et de la technologie qui encadre les Cifre, avec, à la clé, 14 000 euros de salaire pris en charge par l’Etat pendant trois ans », précise Stéphanie Couvreur.

Un accueil spécifique pour de tels profils n’est pas