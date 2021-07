Accueil

Vaccination obligatoire et passe sanitaire : ce que prévoit le projet de loi

Publié le 20/07/2021 • Par Brigitte Menguy Claire Boulland Emeline Le Naour Hélène Girard • dans : A la une, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, Actualité Culture, France, Toute l'actu RH

Feydzhet Shabanov / AdobeStock

Après son passage devant le Conseil d'État qui a assoupli certaines mesures, le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire était examiné ce mardi 20 juillet en commission des lois de l'Assemblée nationale et devrait être adopté avant la fin de la semaine. Plus de 600 amendements ont été déposés. Obligation de vaccination élargie, contrôles et sanctions des agents publics pouvant aller jusqu'au licenciement... La Gazette fait le point.