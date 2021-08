Grâce à l’application Job41, ça matche entre allocataires du RSA et entreprises !

Insertion

Conçue sur mesure, l’appli Job41réunit les allocataires du RSA et les entreprises de Loir-et-Cher. Son succès est dû à l’action du département et de ses partenaires.

Chiffres-clés Coût annuel Plateforme : 168 000 € ;

168 000 € ; Accompagnement des entreprises : 208 000 € ;

208 000 € ; Conseil en insertion : 483 000 € ;

483 000 € ; Accompagnement des travailleurs non salariés : 34 600 €. S’y ajoute la masse salariale.

[Loir-et-Cher, 330 200 hab.] Job41, la plateforme web du département de Loir-et-Cher, regroupait 2 083 allocataires du RSA et 961 recruteurs inscrits pour 504 postes en ligne au 31 décembre 2020. « Avant 2017, nous déléguions l’insertion professionnelle à Pôle emploi, mais cela ne suffisait pas. Il fallait du cousu main, d’où l’application », explique Charlotte Couffrant, directrice de projet « Job41 ». La start-up locale Neolink a alors géolocalisé pour le département les offres d’emploi et les CV des allocataires du RSA. « Souvent, le RSA fait peur aux entreprises. Job41 favorise la proximité géographique, appréciée des entreprises, avec des formations si besoin », poursuit la directrice.

Chaque recruteur s’inscrit sur Job41 et y dépose ses offres. Dans les formulaires, il coche les cases de compétences et de savoir-être nécessaires. L’allocataire remplit les mêmes formulaires. In fine, le recruteur dispose de tous les CV adaptés à son offre et l’allocataire de toutes les annonces correspondant à son profil. Pour une offre donnée, si cela matche, un lien vert s’affiche. S’il manque quelques compétences, surmontables le cas échéant par une formation, le lien est jaune. S’il est bleu, le recrutement ne s’avère guère possible.

Trois agents à temps plein

Pour Véronique Fretault, responsable d’accueil au Golf hôtel de la Carte à Chouzy-sur-Cisse, qui a recruté en une semaine une femme de chambre en janvier 2021, le lien était vert : « Je préfère aider des personnes qui ont envie de travailler au lieu d’attendre les allocations de Pôle emploi, par exemple. Sur Job41, ils connaissent leur fichier d’allocataires : après plusieurs offres sans succès, cela a réussi. » L’application se veut aussi pédagogique : « L’allocataire voit des entreprises recrutant près de chez lui, cela peut l’inciter à se former », affirme Charlotte Couffrand.

La plateforme nécessite trois agents à temps plein : la directrice, qui pilote les actions, u

