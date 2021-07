La Handibox, un kit pour rendre les spectacles culturels accessibles à tous

PRIX TERRITORIAUX GAZETTE DES COMMUNES/GMF

Publié le 19/07/2021 • Par La Rédaction • dans :

Comptoir d’accueil, fauteuils roulants, micros, guide... La ville de Brest propose aux organisateurs tous les éléments pour favoriser l’accessibilité de leurs événements.

[LAURÉAT DU PRIX COUP DE COEUR DU JURY] Depuis 2012, la ville de Brest (Finistère, 142 748 habitants) organise sa politique culturelle autour du thème : « La culture, partageons-la ». Mais en réalité, les activités culturelles n’étaient pas vraiment accessibles à tous et en tous lieux. Des ateliers de réflexion ont donc été créés, en 2016, avec les acteurs culturels de la ville et des associations liées au handicap, auxquels ont été associées quatre personnes handicapées, pour déterminer les freins qui empêchaient cet accès à la culture pour tous et surtout trouver comment y remédier.

Est alors née l’idée de la Handibox, une «boîte à outils» comportant le matériel et différents conseils utiles aux organisateurs d’événements culturels et artistiques : tente et comptoir d’accueil, rampes d’accès mobiles, siègescannes adaptés, fauteuils roulants, boucles auditives à induction magnétique pour les malentendants, casques, micros, tablettes, gamelles pour chiens guides d’aveugles et chiens d’assistance, pictogrammes… Un guide fournit aux organisateurs des points de repère et des idées applicables dès la conception, et des fiches les aident à élaborer une communication compréhensible par toutes et tous. Hébergée par les services municipaux qui en assurent la maintenance, la Handibox est prêtée gracieusement aux associations ou collectivités voisines sur réservation, par modules : PMR, audio, numérique et structure d’accueil.

ET AUJOURD’HUI ?

Au départ un peu lourde à manipuler, la Handibox a été progressivement allégée ; une seule personne peut désormais la déplacer dans une voiture individuelle. « Le fait que cette boîte à outils ait été rendue assez légère et portable est une belle réussite », se félicite Réza Salami, adjoint au maire en charge de la politique culturelle et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Brest.

Évaluer précisément son succès est toutefois difficile. Entre juillet 2019 et février 2020, elle avait été réservée vingt semaines et dix semaines étaient programmées au premier semestre 2020, en particulier pour les fêtes nautiques Brest 2020, mais la crise du coronavirus a conduit à suspendre les manifestations culturelles.

Ce dispositif, pensé pour l’ensemble des handicaps, y compris cognitifs ou invisibles, a été conçu pour être pérenne et il pourrait à l’avenir être dupliqué.

« Nous sommes pionniers pour avoir commencé à rendre véritablement accessible la culture à toutes et à tous, poursuit Réza Salami. Car, si la ville n’est pas accessible à tout le monde, c’est elle qui est handicapée… Mais d’autres freins demeurent : chacun, hélas, ne vit pas à côté d’une librairie ou d’une salle de spectacles… ».

« Cet outil à la fois innovant et simple à utiliser reflète notre volonté politique de favoriser la participation des personnes en situation de handicap à la vie de leur commune », estime aussi Mathilde Maillard, adjointe en charge des personnes en situation de handicap.

Brest met sa Handibox à disposition des collectivités qui souhaiteraient s’en inspirer (culture-animationpatrimoines@mairie-brest.fr).

Une méthode de travail autour du handicap Des personnes en situation de handicap ont été associées à tous les stades du projet.

Afin de faciliter la participation de tous, les réunions de travail se tenaient dans des salles accessibles aux personnes à mobilité réduite, équipées de boucles à induction magnétique et en présence d’interprètes de langue des signes française (LSF).

La commune a également fait appel à des fournisseurs spécialisés dans l’adaptation aux handicaps et dans le matériel de transport, ainsi qu’à des artistes designers, une graphiste et des imprimeurs.

Au sujet du projet : LANCEMENT : mars 2019 / PUBLIC : personnes en situation de handicap, organisateurs d’événements culturels

mars 2019 / PUBLIC : personnes en situation de handicap, organisateurs d’événements culturels PARTENAIRES : ville de Brest (mission handicap, services culture-animation et patrimoine), réseau des médiathèques, musée des Beaux-Arts, une quinzaine d’associations

nationales ou locales (handicap, culture), quatre personnes en situation de handicap…

ville de Brest (mission handicap, services culture-animation et patrimoine), réseau des médiathèques, musée des Beaux-Arts, une quinzaine d’associations nationales ou locales (handicap, culture), quatre personnes en situation de handicap… BUDGET : 68 830 euros (dont Fondation de France : 12 000 euros, ministère de la Culture-Drac de Bretagne : 5 000 euros, conseil départemental du Finistère : 15 000 euros,

ville de Brest : 36 830 euros)

68 830 euros (dont Fondation de France : 12 000 euros, ministère de la Culture-Drac de Bretagne : 5 000 euros, conseil départemental du Finistère : 15 000 euros, ville de Brest : 36 830 euros) CONTACT : veronique.abalea@maririe-brest.fr