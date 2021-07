Sport

Rentrée sportive : à la reconquête de la force bénévole

Publié le 19/07/2021 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

vallejo123 - stock.adobe.com

Un des enjeux de la rentrée sportive sera le retour des licenciés, mais aussi celui des bénévoles. Ils sont animateurs, cadres, accompagnateurs ou membres de jury et se révèlent indispensables à la vie des clubs. Les confinements les ont éloignés des salles et des stades. Qu’en sera-t-il à la rentrée ? Alors qu’une certaine inquiétude se manifeste, les collectivités peuvent apporter un soutien sensible pour remobiliser les troupes.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Pratiques sportives

Sport