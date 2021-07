Politiques climatiques locales : pourquoi ça rame en Normandie

Changement climatique

Publié le 19/07/2021 • Par Anne-Claire Poirier • dans : actus experts technique, Régions

Un rapport du Ceser de Normandie juge la prise en compte des enjeux climatiques insuffisante dans les politiques menées au niveau des intercommunalités et de la région.

La région Normandie, qui présente le bilan carbone par habitant le plus élevé de France, a vu ses émissions repartir à la hausse entre 2012 et 2015. Pour éclairer ce constat, le Ceser a décidé de faire une lecture « climatique » des politiques locales.

Son rapport, « la Normandie à l’épreuve du coup de chaud » est paru en janvier 2021 mais la pandémie lui a volé la vedette. Ses conclusions, plutôt poil-à-gratter, vont bientôt pouvoir faire l’objet de réunions avec des élus et des agents du territoire, annonce son autrice Marie Atinault, également vice-présidente de la Métropole Rouen-Normandie.

Le climat représente 1,5 % du budget régional

Dans son rapport, elle s’intéresse tout d’abord à l’échelon régional, estimant que « la prise en compte des enjeux climatiques y est ...

