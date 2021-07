Accueil

Inégalités scolaires

« Comment se fait-il que les enseignants les mieux notés ne soient pas en Seine-Saint-Denis ? »

Publié le 19/07/2021 • Par Stéphane Menu • dans : A la une, A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

patricia marais

Une analyse du géographe Jacques Levy, publiée par le think tank Terra Nova le 7 juillet, bat en brèche le principe d’un lien entre lieu de vie et réussite ou échec scolaire… sauf dans les quartiers populaires, où l’Etat n’est pas à la hauteur de l’enjeu, assure-t-il. Il montre du doigt deux corporatismes, celui des grands corps et celui des enseignants.

