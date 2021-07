Sécurité civile : montant 2021 de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance

Sécurité civile

Publié le 19/07/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Un arrêté du 29 juin fixe la participation de l’Etat au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) versée aux sapeurs-pompiers volontaires pour l’année 2021.

Pour l’année 2021, elle est donc fixée à quatre millions trois cent mille euros. Cette somme est prélevée sur les crédits inscrits au budget du ministère de l’intérieur, gestion 2021, selon les imputations suivantes : Programme 161 « sécurité civile », Action 13 « soutien aux acteurs de la sécurité civile », « pensions, prestations rattachées et indemnités aux victimes d’accident et prestation de fidélisation et de reconnaissance ».