Remettre le projet de territoire au cœur de la relance

Compte rendu webinaire

Les collectivités sont en première ligne pour soutenir les économies locales, avec leur principal levier d’action qui est la commande publique. Un argument pour démontrer que l’efficacité est liée à la proximité.

Oui, les collectivités peuvent soutenir les acteurs économiques de leur territoire ! Les fonds et les mécanismes existent, mais encore faut-il les identifier, frapper à la bonne porte et avoir conscience que l’efficacité de l’action est accrue si elle est gérée au plus près des territoires. C’est parce que ce sujet est complexe et que régions et intercommunalités jouent un rôle éminent, que la Gazette des communes y a consacré un webinaire en réunissant Nicolas Portier, délégué général de l’association des communautés de France (AdCF) et Jules Nyssen, délégué général de Régions de France.

« Encore au milieu du gué »

En matière d’action économique, les régions jouent rôle « majeur » et Jules Nyssen le justifie par « une parfaite connaissance des acteurs, des écosystème et problématiques des ...