Coopération culturelle : les leçons de la crise sanitaire

[Avignon 2021] Politiques culturelles

Publié le 20/07/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Réunis le 16 juillet en marge du Festival d’Avignon, les élus et les professionnels du spectacle vivant ont mis en débat la coopération culturelle territoriale à la lumière de la crise sanitaire. Les difficultés rencontrées au cours des derniers mois les confortent dans l'idée qu'une évolution des cadres de concertation est urgente.

Y aura-t-il un jour un festival d’Avignon sans débat sur la coopération culturelle ? Rien n’est moins sûr tant ce sujet complexe est au cœur des politiques publiques : la culture, compétence partagée entre les collectivités, et coproduite par ces dernières et l’État, appelle, au niveau des territoires, un dialogue entre les partenaires publics, et aussi avec les associations et les artistes, pour élaborer une offre locale.

Etat-collectivités : « on ne peut plus fonctionner comme ça »

Cette année, le débat sur le sujet (1) proposé par la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC) et le Syndicat national des scènes publiques (SNSP) a pris une tonalité particulière : la pandémie et son lot de décisions gouvernementales plus ou moins bien vécues par les élus locaux sont ...

