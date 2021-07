Pas de réforme des indicateurs financiers dans le PLF 2022

Péréquation

Publié le 16/07/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Contrairement à ce qui était prévu avant la crise du Covid, la remise à plat des indicateurs financiers ne devrait pas se retrouver dans le projet de loi de finances pour 2022. Le directeur général des collectivités locales, Stanislas Bourron, tout comme les associations d'élus réclament encore du temps pour travailler dans le cadre du groupe de travail du comité des finances locales.

La réforme des indicateurs financiers ne sera pas encore pour cette année. « A ce stade, il serait prématuré de faire une réforme dans le projet de loi de finances pour 2022. Le travail technique est encore à faire », a déclaré, le mois dernier, le directeur général des collectivités locales (DGCL), Stanislas Bourron lors d’une audition devant les députés de la délégation aux collectivités.

Eviter un tsunami financier sur les indicateurs financiers

Depuis la suppression de la taxe d’habitation et la réforme des impôts de production, l’exécutif et les associations d’élus travaillent sur une réforme pour éviter le tsunami financier sur les potentiels fiscaux et autres indicateurs financiers prédit par le consultant en finances locales Michel ...