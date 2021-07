Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 10 au 16 juillet 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports..

Courant alternatif – Un communiqué de la FNCCR s’inquiète de l’avenir du Compte d’affectation spéciale fonds d’aide aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé). Ce dispositif, qui permet de soutenir financièrement une partie des travaux sur les réseaux en milieu rural, doit être revu puisque l’Etat a invité la FNCCR à une « réflexion » pour une diminution des taux de subvention. La Fédération rappelle que ces subventions peuvent atteindre 80% du montant hors taxe de travaux tels que des renforcements de réseaux, d’extension ou d’enfouissement. Et de souligner qu’il « faut en moyenne cinq fois plus de linéaire réseau électrique par abonné en milieu rural qu’en milieu urbain ».

A la carte – Après la carte météo, voici la carte de la qualité de l’air. Comme l’explique Environnement Magazine, Atmo France vient de mettre en ligne une carte interactive qui permet de visualiser l’indice de la qualité de l’air dans chaque commune dans la France métropolitaine. Grâce à la géolocalisation, tout citoyen pourra ainsi connaître l’indice Atmo du jour (la carte est réactualisée quotidiennement) et les prévisions pour le lendemain. Cet indice est calculé en prenant en compte les concentrations dans l’air du dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone et particules fines [lire aussi notre article].

Rester bornés – Alors que l’objectif du gouvernement est d’arriver à l’installation de 100 000 bornes électriques publiques d’ici la fin de l’année, on se rapproche tout juste de la moitié aujourd’hui. Le ministère de la Transition écologique a en effet annoncé que 43 700 points de recharge étaient ouverts au public. Depuis le début de l’année, 11 000 bornes supplémentaires ont été installées, précise encore Capital, ce qui représente une hausse de 33% par rapport à l’an dernier. De même, la moitié des aires d’autoroute sont également équipées, en particulier de bornes de recharge rapide permettant de recharger en 20 minutes. Au total, en additionnant points de charge publics et privés, la France compte 612000 bornes [lire aussi notre article].

Très cher parking – Aujourd’hui, dans certaines villes, le stationnement coûte presque aussi cher qu’un plein d’essence. C’est ce qui ressort d’une étude de l’opérateur Zenpark, citée par L’Automobile et l’Entreprise. Chiffres à l’appui, l’enquête dégage même le top 10 des villes où le stationnement en voirie est le plus onéreux, dont la palme revient à Paris avec un tarif moyen de 5 euros pour une heure de stationnement (et un montant de FPS allant de 50 à 75 euros). Selon l’étude, ces tarifs ont aussi pour objectif de dissuader les véhicules-ventouses de stationner sur de très longues durées.

Tri coté – Etendre les consignes de tri à tous les emballages ménagers, tel est l’objectif du Plan de performance de territoire de l’éco-organisme Citéo qui vient d’entrer dans sa quatrième phase. Un communiqué annonce les lauréats retenus dans le cadre d’un appel à projets doté de 29,2 millions d’euros. 21 centres de tri ont été sélectionnés. Ils modifieront leur process de façon à pouvoir opérer un tri de qualité pour les pots, barquettes et films. Cela concerne 7,3 millions d’habitants [lire aussi notre article].

Vive le sport – Les grands équipements sportifs sont-ils des gouffres financiers pour les collectivités ? Un rapport de la chambre régional des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes tord le cou à cette idée reçue avec l’exemple (pour l’instant unique) du stade de l’Olympique Lyonnais (OL) à Decines-Charpieu. Le rapport met en avant une convention entre la commune et l’entreprise OL permettant une meilleure répartition des charges d’exploitation. Autre avantage pour la commune : la présence du stade a permis « un accroissement conséquent des recettes fiscales issues de la taxe foncière ».

Les chiffres de la semaine – 10 millions d’euros par an d’ici 2030, 8 grands axes cyclables pour 200 km de pistes. Tel est le projet, résumé notamment par Le Figaro, du futur plan vélo du Grand Paris. Il s’agit de desservir près de 75% des 7 millions d’habitants de la métropole répartis sur 65 communes. Le Grand Paris annonce d’ailleurs que 40% de ces tronçons ont déjà été réalisés.

Et aussi…

