Projet de loi de finances : ce qui attend les collectivités pour 2022

[Webinaire] Loi de finances

Publié le 03/11/2021 • Par La Rédaction • dans : Actu experts finances, France

Le projet de loi de finances pour 2022 procède à quelques changements sur le front des finances locales comme une réforme a minima des indicateurs financiers ou une aide de 750 millions supplémentaires pour l'investissement local et les transports en commun. Découvrez ou redécouvrez le décryptage et l’analyse du projet de loi dans le replay du webinaire organisé par le Club Finances.

« Pas révolutionnaire », « pré-électoral » « sans surprise pour les collectivités », ce dernier projet de loi de finances du quinquennat ne soulève pas les passions du secteur local et de ses observateurs. Ce qui n’empêche pas tous les commentateurs de suivre avec attention les évolutions d’un texte de transition, construit dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire et à la veille d’une élection présidentielle.

Mais, derrière l’apparente simplicité du projet de loi concernant le secteur local, se glissent quelques inquiétudes sur la visibilité et la stabilité du système fiscal local ou sur l’évolution des relations financières entre l’Etat et les collectivités.

Abonnés de la Gazette ou du Club Finances, découvrez (ou redécouvrez) dans le replay du webinaire du Club Finances du 19 octobre organisé en partenariat avec KPMG et les Caisses d’Epargne-BPCE, la présentation du PLF 2022 de Arnaud Menguy, sous-directeur des finances locales et de l’action économique à la DGCL Direction générale des collectivités locales, le décryptage de Anne-Laure Caumette directrice de mission chez KPMG Secteur public et le témoignage terrain de Jean-Baptiste Hamonic, maire de Villepreux (Yvelines).

