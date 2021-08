Le bois, un matériau d’avenir

[La série de l'été] Bâtiment

réagir Nicolas Fagot, Studio 9

Le secteur du bâtiment ne cesse d’évoluer aiguillonné par de nouveaux enjeux imposés par l’évolution de notre société. Les constructeurs doivent rechercher de nouveaux principes constructifs pour bâtir plus vite, plus proprement, plus durablement… Et à coût toujours maîtrisé. Dans cette quête, le bois apporte de nombreuses solutions.

