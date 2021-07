Ce qu’il faut savoir sur le soutien aux aidants

Autonomie

Publié le 16/07/2021 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

La stratégie « Agir pour les aidants » 2020-2022 entend lutter contre les risques d’épuisement des proches aidants de personnes âgées et en situation de handicap.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Qu’est-ce qu’un aidant ?

L’aidant ou l’aidante est une personne qui vient en aide à une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. La loi pour l’Adaptation de la société au vieillissement de 2015 a développé le statut juridique de l’aidant familial des âgés, et étendu ses droits.

Le proche aidant bénéficie d’un droit au répit en vue de lui assurer une période de repos en faisant appel à une aide extérieure, accueil de jour ou de nuit, hébergement temporaire ou par le biais d’un service d’aide à domicile.

Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ayant atteint le plafond de leur plan d’aide ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite