Garantie jeunes : un changement de nom qui laisse dubitatif

Publié le 15/07/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, France

L’annonce d’une généralisation de la Garantie jeunes était très attendue, mais c’est un nouveau « revenu d’engagement » qui a été communiqué en une seule phrase par le président de la République lors de son allocution du lundi 12 juillet. En dehors d’un changement sémantique, la mesure est en réalité reportée à la rentrée, alors que l’urgence sociale, elle, n’attend pas, et menace notamment les jeunes précaires.

« Je présenterai à la rentrée le revenu d’engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoirs et de droits », a déclaré Emmanuel Macron le lundi 12 juillet. Une annonce lapidaire qui cache six mois de travail sur l’universalisation de la Garantie jeunes, mené par de nombreux acteurs – Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Pôle emploi, Missions locales, Comité d’orientation des politiques de jeunesse (COJ). Et un changement sémantique qui bruissait déjà dans les coulisses et les rédactions.

Une idée qui faisait son chemin

La Garantie jeunes, créé en 2013 sous François Hollande, qui allie accompagnement intensif socio-professionnel et une allocation de maximum 497 euros mensuels, a fait ses preuves pour ...