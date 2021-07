Prostitution

Bientôt un plan national contre la prostitution des mineurs

Publié le 15/07/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une prévention-sécurité, A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

Améliorer la prévention primaire, le repérage et la prise en charge des victimes, renforcer le rôle de la prévention spécialisée et la formation des professionnels et créer une nouvelle gouvernance, telles sont les préconisations du rapport sur la prostitution des mineurs, présenté le 13 juillet.

