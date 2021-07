Prépaconcours

Publié le 15/07/2021 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Ouvrez vos fiches de révision, téléchargeables ici, pour découvrir les sujets à la une du mois écoulé. Une lecture à compléter par les articles des journalistes de LaGazette.fr couvrant les mêmes thématiques. On vous indique le chemin !

Parmi les thèmes qui font l’actualité nationale en juin 2021

1. La protection de l’enfance

Le projet de loi sur la protection de l’enfance, présenté mi-juin en conseil des ministres est loin de répondre aux attentes des acteurs du secteur. Les enjeux de cette politique sociale, dont les départements ont la charge, à la croisée du social, de l’enfance et de l’immigration, sont nombreux. Un dossier sensible, à retrouver sur LaGazette.fr.

2. Réforme de l’encadrement supérieur de l’Etat

Une ordonnance crée l’Institut national du service public, qui deviendra l’opérateur de formation initiale et continue de l’encadrement supérieur, ouvert sur le monde académique et à l’international. Outil de promotion sociale pour ses partisans, de casse de l’Etat et de la fonction publique pour ses adversaires, la réforme de la haute fonction publique initiée par Emmanuel Macron divise profondément, comme en témoigne le face-à-face organisé le 14 juin 2021 par « La Gazette » entre Fabien Tastet, président de l’Association des administrateurs territoriaux de France et directeur des services et directeur général des services de Grand Paris Sud Est Avenir, et Bernadette Malgorn, haute fonctionnaire et femme politique française bien connue.

3. Les agents publics et la laïcité

L’Observatoire de la laïcité n’existe plus. Un décret du 4 juin 2021 lui substitue le Comité interministériel de la laïcité. Cette actualité renvoie à la question de la formation des agents publics à la laïcité. Là encore, il s’agit d’un sujet typique de concours. On lira avec profit cet article de LaGazette.fr sur un rapport du préfet Pierre Besnard et de la philosophe Isabelle de Mecquenem remis aux instances concernées en mai dernier.

4. Les élections régionales et départementales

Ce sujet n’est pas traité dans la fiche de révision du mois de juin. La Gazette y consacre un dossier complet, à consulter.

5. Les retraites : le rapport du Conseil d’orientation des retraites

Le Conseil d’orientation des retraites vient de publier son 8e rapport annuel sur les évolutions et les perspectives des retraites en France. Sur la Gazette.fr, retrouvez l’actualité de juin sur les retraites dans la fonction publique territoriale.

6. Finances publiques et coronavirus

Les finances publiques de l’après-crise sanitaire, il en est question dans votre fiche de révision de juin, qui s’intéresse au rapport récent de la Cour des comptes sur ce thèmes. La Gazette.fr, elle, a décortiqué le rapport du Comité des finances locales, qui « évalue l’impact de la crise sanitaire dans les comptes locaux à 5 milliards d’euros en 2020 ».

Parmi les thèmes qui font l’actualité européenne, en juin 2021

1. Une stratégie en faveur des zones rurales

La Commission européenne a « vision à long terme pour les zones rurales jusqu’en 2040 ». Rendre les zones rurales « plus fortes, connectées, résilientes et prospères » : quatre objectifs au centre d’une stratégie en faveur des zones rurales publiée rendue publique le 30 juin.

2. La politique agricole commune

La présidence portugaise du Conseil est parvenue le 25 juin 2021 à un accord avec le Parlement européen sur la réforme de la PAC pour 2023-2027.

3. Renforcer les droits des consommateurs à l’ère du numérique

La Commission européenne propose la révision des règles de l’UE visant à renforcer les droits des consommateurs dans un monde remodelé par la numérisation et la pandémie de Covid-19. Les ventes en ligne ont en effet augmenté de manière régulière ces vingt dernières années. En 2020, 71 % des consommateurs ont fait des achats en ligne…

Vos fiches de révision « questions d’actu » : mode d’emploi

Nos fiches de connaissances ne visent pas l’exhaustivité. Au contraire, leur plus-value est de vous offrir une sélection des sujets sur lesquels vous risquez d’être interrogés, à l’écrit ou à l’oral, à l’occasion d’un concours ou d’un examen. Issus de sites internet de référence, ces textes sont évidemment sourcés. Connectez-vous au site web d’origine (mentionnée à la fin de chaque texte), qui offre souvent des ressources documentaires supplémentaires sur le sujet.

Deux petits conseils :

complétez vos révisions de l’actualité territoriale par la lecture de LaGazette.fr . Ne serait-ce qu’une fois par semaine — c’est un minimum —, à travers la rubrique « L’essentiel » qui récapitule les actualités principales des sept derniers jours, notamment. Autres sites web recommandés aux candidats : le Courrierdesmaires.fr, Emploipublic.fr, LaLettreducadre.fr, Localtis pour ce qui concerne la presse spécialisée.

par la lecture . Ne serait-ce qu’une fois par semaine — c’est un minimum —, qui récapitule les actualités principales des sept derniers jours, notamment. Autres sites web recommandés aux candidats : le Courrierdesmaires.fr, Emploipublic.fr, LaLettreducadre.fr, Localtis pour ce qui concerne la n’hésitez pas investir dans une préparation complète, sur une année au minimum, au(x) concours que vous préparez. Il s’agit, dans tous les cas, d’un investissement gagnant, surtout lorsque le concours est très sélectif, à condition de bien la choisir. N’hésitez pas à combiner une prépa en présentiel et une prépa en ligne, sachant que pour ces dernières, les tarifs s’échelonnent de 300 euros à 1 700 euros environ pour un an de cours. Méfiez-vous des cours en ligne prétendument gratuits, YouTube en regorge, qui ne présentent aucune garantie de sérieux et risquent de vous perdre un temps précieux.

Cet article est en relation avec le dossier