Les moyens au service de l’action

Publié le 15/07/2021 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Les ambitions du Département réclament de la volonté et de l’implication. Cela suppose aussi de la coordination et de l’entraide. Cette année de crise a montré à quel point les équipes du Département ont su se mobiliser, au quotidien et dans l’urgence, pour s’adapter à la situation afin de maintenir ses missions de service public et rester au plus proche de chaque habitant.

En interne, le Département a veillé à réorganiser les conditions de travail pour respecter les consignes étatiques. Le télétravail a été mis en place en un temps record. En parallèle, les services ont continuer de développer les outils et les nouvelles solutions nécessaires à l’efficacité de tous, tout en assurant la sécurité juridique de l’ensemble.

C’est dans ce état d’esprit que le Département mobilise chaque jour l’ensemble de ses ressources pour service la collectivité et assurer sa mission de service public pour le territoire. Il veille pour cela à organiser et offrir de bonnes conditions de travail à ses équipes.

Grâce aux compétences, à l’engagement et au savoir-faire de chacun, le Département peut chaque année mieux servir la Haute-Savoie et ses habitants.