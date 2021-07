Le département animateur de la Haute-Savoie

Publié le 15/07/2021 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Habiter en Haute-Savoie, c’est avoir le privilège de vivre dans un territoire dynamique, au cœur d’un environnement naturel exceptionnel. Ici, on aime grandir, apprendre et découvrir le monde. Ici, on aime travailler et cultiver ses savoirs. Ici, on aime se dépenser et se balader.

C’est pour tout cela que le Département se veut animateur d’un territoire vivant et à vivre. Un territoire où l’égalité des chances en matière éducative et l’accès à la culture ne sont pas de vains mots. Un territoire où le respect de la nature et le développement territorial savent cohabiter. Un territoire dont l’identité et l’image de marque rayonnent au-delà des frontières.

Le Département anime la Haute Savoie pour privilégier l’épanouissement de chacun et le vivre ensemble. Parce qu’on est fiers d’être Haut-Savoyards