Le Département garant des solidarités en Haute-Savoie

Parce que la solidarité est au cœur de ses préoccupations, le Département contribue au mieux-vive et au mieux-être de tous les Haut-Savoyards.

L’ambition du Département est que chacun, quelles que soient son origine et sa condition, puisse s’épanouir et trouver sa place dans la société. À tous les âges de la vie, des plus jeunes aux plus âgés, des familles aux personnes isolées, le Département est présent pour que personne ne reste au bord du chemin.

Créer un lien et s’entraider, à chaque étape de vie. Favoriser l’égalité sociale et la citoyenneté. Permettre à chacun de faire société. Simplement.