Une taxe sur le e-commerce pour financer les transports publics ?

Publié le 15/07/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Des métros, des trains, des bus désertés à cause du Covid-19 et c’est tout l’équilibre économique déjà fragile du transport public qui est chamboulé. Dans son rapport remis le 13 juillet au gouvernement, l’ex-député maire de Caen, Philippe Duron (PS) formule une salve de recommandations. Parmi elles, une taxe sur les colis du e-commerce qui pourrait rapporter 1,3 milliard d’euros par an.

