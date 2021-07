Trois mesures pour soutenir l’effort des petites villes en faveur de leur patrimoine

Patrimoine

Publié le 16/07/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Les ministères de la Culture et de la Cohésion des territoires et la Fondation du patrimoine ont annoncé le 9 juillet un partenariat destiné à soutenir l’effort des petites villes pour faire de leur patrimoine un levier de relance

En préparation depuis six mois, le partenariat conclu entre le ministère de la Culture et celui de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, d’une part, et la Fondation du patrimoine, d’autre part, a été officialisé le 9 juillet. Conclu dans le cadre du programme « Petites villes de demain », il vise à « soutenir l’effort et l’engagement des collectivités territoriales en faveur du patrimoine. »

Un label, un prix et une plateforme pour le patrimoine

L’action conjointe des trois partenaires vise à mettre en œuvre trois démarches :

l’attribution, par la Fondation du patrimoine, d’un nouveau label à « au moins » cent communes engagées dans le programme « Petites villes de demain » ;

la mise à disposition d’une plateforme numérique proposant des ressources ...

