Les associations culturelles inquiètes pour l’avenir de leurs relations avec les collectivités

Culture

Publié le 15/07/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Le collectif Mobilisation et Coopération Arts et Culture, constitué dans le cadre de la crise sanitaire, dresse un état des lieux du secteur associatif culturel employeur. L’étude met en lumière le rôle des collectivités depuis le début de la crise, tout en se faisant l'écho de l’inquiétude des associations sur le moyen terme.

Dans une note de synthèse publiée en juillet, le collectif solidaire « Mobilisation et Coopération Arts et Culture » (MCAC), constitué par divers réseaux et fédérations autour de l’Union fédérale d’intervention des structures culturelles (Ufisc), et l’association Opale, souligne « l’intensité de l’impact socio-économique de la crise sanitaire de la COVID-19 sur les acteur·rice·s du champ artistique et culturel et en particulier les associations culturelles employeuses (ACE) et structures de l’Économie sociale et solidaire. »

Des pertes de 15 à 45% selon les types d’association

Les auteurs mettent notamment en lumière des pertes de produits d’exploitation allant, selon les types de structure, de 15% à 45% du budget de référence 2019.

Autre constat majeur : la baisse d’activité des ...