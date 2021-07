Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Projet de loi climat : accord inespéré entre députés et sénateurs

Transition écologique

Projet de loi climat : accord inespéré entre députés et sénateurs

Publié le 13/07/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu juridique, actus experts technique, France

CC0 Creative Commons

Après neuf heures de débats acharnés, députés et sénateurs ont finalement réussi à s’entendre dans le cadre de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Climat et résilience. Une bonne nouvelle pour le gouvernement qui va lui permettre une mise en application bien plus rapide de ce texte.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Changement climatique

Energie - air - climat