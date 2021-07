Extension du passe sanitaire : le monde de la culture en pleine interrogation

Crise sanitaire

Emmanuel Macron a annoncé le 12 juillet l'extension du passe sanitaire aux lieux culturels accueillant plus de cinquante personnes au même moment. Mesure qui entrera en vigueur le 21 juillet et qui a fait l'effet d'une douche froide sur les acteurs culturels.

Appliqué depuis le 9 juin pour les rassemblements de plus de mille personnes, et, depuis le 9 juillet, dans les discothèques, le passe sanitaire concernera, à partir du 21 juillet, tous les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes âgées de plus de 12 ans. Une nouvelle disposition annoncée par le président de la République lors de son allocution télévisée du 12 juillet.

Pour entrer dans ces ERP et participer à ces rassemblements (festivals, musées, théâtres, salles de concert, bibliothèques etc.), ou pour y travailler, il faudra donc disposer d’une attestation de vaccination complète (2 doses de plus de 15 jours) ou d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures.

Hormis quelques petits établissements en milieu rural qui connaissent une faible ...

