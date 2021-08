La logistique, élément clé de la mobilité urbaine

[La série de l'été] Transports

Les villes ont besoin de prendre plus au sérieux la question du transport des marchandises pour fluidifier et verdir le trafic et réduire l’occupation de la voirie. Avec le programme Interlud, les collectivités sont invitées à engager des démarches d’engagement volontaire, que décrit Hélène de Solère, cheffe de projet logistique urbaine au Cerema. Ce travail demande beaucoup de concertation et de pragmatisme, ce qui n’empêche pas de prendre des mesures fortes pour réguler l’accès ou le stationnement. Les collectivités ont par ailleurs un rôle à jouer pour faciliter l’émergence d’espaces logistiques partagés.

