LIFE, l’outil européen pour financer vos projets de protection de l’environnement

Des études, des observations, des expériences, des innovations, des campagnes de communication… LIFE soutient les projets en faveur de la nature, de la préservation de la biodiversité et de la protection de l’environnement, permettant d’atteindre les objectifs que se fixe l’Europe.

Engagés avec d’autres partenaires européens, les bénéficiaires sont des acteurs publics et privés, du monde associatif ou de la recherche, basés dans différents pays. Les projets déposés améliorent leur écosystème grâce à leurs effets directs. Mais au-delà, « ils ont vocation à être répliqués, ce qui permet d’en multiplier l’effet », explique Jean-Claude Merciol, Chef d’unité de la Commission européenne, en charge de LIFE. Si les zones rurales sont concernées, les zones urbaines et périurbaines n’en sont pas pour autant oubliées.

https://cinea.ec.europa.eu/life_en

De nombreux projets français déjà financés

De nombreuses collectivités françaises ont déjà bénéficié de ce programme. Ainsi, la communauté d’agglomération du Grand Angers a obtenu un financement pour tester un dispositif de réduction des boues dans ses stations de traitement des eaux. Le syndicat de Besançon pour le traitement des déchets a pu de son côté mettre en œuvre une stratégie de réutilisation et de recyclage des déchets (1,7 million d’euros en subvention LIFE sur un total de 7,2 millions). C’est aussi autour de la gestion des déchets que la communauté de communes de Haute Provence a reçu un financement LIFE (30 % du coût total de son projet) alors que le Mans Métropole s’est lancé avec le programme européen dans la lutte contre la pollution lumineuse.

https://www.lemansmetropole.fr/citoyen/les-engagements/le-programme-life/

https://www.jeconomiseleau.org/index.php/projet-mac-eau/mac

https://www.sybert.fr/presentation/

www.life-cchp.eu

Des projets de grande envergure

À plus grande échelle, le projet ARTISAN vise à démontrer et valoriser l’utilisation de solutions d’adaptation au changement climatique, fondées sur la nature. Financé à 60 % par LIFE (16,7 millions d’euros pour huit ans), le projet piloté par l’Office français de la biodiversité associe 28 bénéficiaires à travers la mise en œuvre de 40 actions. « L’exemple des projets intégrés LIFE démontre que l’effet catalyseur fonctionne ! », conclut Jean-Claude Merciol.

https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan

LIFE soutient les projets dans les domaines de l’environnement et du climat. Il s’adresse à des porteurs de projets publics et privés et vise à promouvoir et à financer des projets innovants portant par exemple sur la conservation d’espèces et d’habitats, la protection des sols, l’amélioration de la qualité de l’air ou de l’eau, la gestion des déchets ou encore l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique.

Pour la période 2021-2027, le programme est doté de 5,4 milliards d’euros à l’échelle européenne répartis en quatre volets :

Sous-programme de LIFE Budget 2021 – 2027 Nature et biodiversité 2 143 000 000 € Economie circulaire et qualité de vie 1 345 000 000 € Atténuation du changement climatique et adaptation 947 000 000 € Transition vers l’énergie propre 997 000 000 €

Les subventions du programme LIFE sont attribuées pour le sous-programme environnement comme pour le sous-programme climat, via des appels à projets annuels.

https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life#scroll-nav__2