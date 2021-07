Comment l’Europe soutient les projets en faveur de l’environnement

Publié le 16/07/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Les États européens se sont mis d’accord sur une nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité. Celle-ci repose sur un plan global, systémique et ambitieux, visant à protéger la nature et à enrayer la dégradation des écosystèmes à l'horizon 2030. Les nouvelles règles qu’il définit doivent permettre à l'Europe de jouer un rôle moteur au niveau international pour les biens publics mondiaux et les objectifs de développement durable (ODD).

La stratégie, qui doit être transposée dans les politiques nationales, vise à améliorer la gouvernance, le financement, la recherche, la valorisation et l’intégration de la biodiversité dans les décisions du secteur privé et public. Concrètement, elle prévoit de :

Protéger au moins 30 % des terres et des mers d’Europe, sur le modèle des zones Natura 2000 (sites désignés pour protéger la faune et la flore représentative de la biodiversité européenne);

Restaurer « les écosystèmes dégradés » européens soit des habitats ou des espèces qui doivent être mieux protégés et conservés. L’Europe compte ainsi rétablir au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre, réduire de moitié l’utilisation des pesticides ou atteindre 25 % des terres agricoles cultivées en bio.

Quel rôle jouent les collectivités dans cette stratégie ?

Au plus près du terrain, les collectivités jouent un rôle décisif pour atteindre ces objectifs puisque ce sont elles qui sont souvent responsables de la gestion des espaces concernés par les mesures de protection. Par exemple, la stratégie européenne s’appuie sur « l’écologisation des zones urbaines et périurbaines ». Elle prévoit de « mettre un terme à la perte d’écosystèmes urbains verts ». L’Europe veut ainsi pousser les villes à intégrer de façon « systématique » dans les documents de planification « la promotion de la bonne santé des écosystèmes, des infrastructures vertes et des solutions fondées sur la nature ».

(1)) Un « Accord Ville verte » pour ramener la nature dans les villes

La Commission appelle les villes à élaborer des plans ambitieux d’écologisation de l’espace urbain. Ces plans devraient comprendre des mesures visant à créer des forêts, des parcs et des jardins urbains offrant une riche biodiversité et facilement accessibles, des fermes urbaines, des toitures et des murs végétalisés, des rues arborées, des prairies urbaines, et des haies urbaines. Ils devraient également contribuer à mieux relier les espaces verts entre eux, à éliminer l’utilisation des pesticides et à limiter la tonte excessive de l’herbe dans les espaces verts urbains ainsi que les autres pratiques néfastes pour la biodiversité.

En France, Grenoble et Lille se sont déjà engagées dans cet accord.

https://ec.europa.eu/environment/topics/urban-environment/green-city-accord_en

Comment l’Europe accompagne les projets des communes en faveur de la biodiversité ?

Les Fonds structurels, gérés par les régions, sont les outils les plus faciles d’accès pour les collectivités qui souhaitent obtenir une aide complémentaire de l’Europe sur leurs projets. Comme toujours, il faut pour cela regarder ce qui est financé dans votre région.

Le programme LIFE peut aussi être mobilisé. Il est ouvert à toutes les entités, publiques et privés, ainsi qu’aux ONG, qui peuvent présenter des projets, seules ou en consortium, en fonction de leurs besoins. Les subventions, qui s’évaluent en général entre 500 000 euros et 2,5 M€, soutiennent les approches éco-innovantes, contribuent à la mise en œuvre et à l’application des plans et stratégies et assurent la promotion des meilleures pratiques et des changements comportementaux. Bonne nouvelle, les porteurs de projet LIFE peuvent être accompagnés dans leurs démarches !

https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life#scroll-nav__5

http://www.enviropea.com/mission-dassistance-life/

Marseille accueille le congrès mondial de la nature Du 3 au 11 septembre prochains, Marseille accueillera les participants au congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L’ONG réunira gouvernements, société civile, peuples autochtones, scientifiques et entreprises pour « répondre aux défis environnementaux et de durabilité les plus pressants de notre époque ». C’est au cours de cet événement que la liste rouge des espèces menacées sera mise à jour. Des décisions importantes seront également prises pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par les instances internationales dont l’Europe. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380 http://afccre.org/fr/actualites/lancement-de-l%E2%80%99accord-ville-verte-%C2%AB-green-city-accord-%C2%BB-cadre-europ%C3%A9en-d%E2%80%99engagement-des-a

