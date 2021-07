Accord télétravail : les employeurs territoriaux attendus au tournant

Organisation du travail

Publié le 13/07/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Indemnité forfaitaire, droit à la déconnexion, mode d'organisation pour les femmes enceintes et les proches aidants... L'accord sur la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, signé à l'unanimité mardi 13 juillet, tire les enseignements de la crise sanitaire. Reste la grande inconnue de l'appropriation qu'en fera chaque collectivité territoriale.

Chiffres-clés Pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, l’accord prévoit l’indemnisation forfaitaire des frais à hauteur de 220 euros annuels maximum.

Une photo souvenir rare, à l’Hôtel de Rothelin : la ministre de la Fonction publique, entourée de tous les représentants des agents et brandissant un texte où ont été apposées toutes leurs signatures. Elle a été prise mardi 13 juillet. On n’avait pas vu d’image semblable depuis le dernier accord unanime, en 2013, concernant le protocole d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

C’est donc avec fierté qu’Amélie de Montchalin a annoncé la signature de l’accord-cadre sur la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique par les employeurs territoriaux (AMF, ADF, France Urbaine et Régions de France), la FHF pour les employeurs hospitaliers, et les neuf organisations syndicales de la fonction publique – CGT, CFDT, FO, Unsa ...

Références Accord sur la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique

